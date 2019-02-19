В Санкт-Петербурге прошла презентация книги «В неведомых горах Якутии»

14 февраля в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге состоялась презентация нового издания книги выдающегося русского ученого Сергея Обручева «В неведомых горах Якутии». Презентацию организовали Постоянное представительство Якутии при Президенте России и Фонд Обручева при поддержке Русского географического общества. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники ведущих научных и научно-образовательных учреждений Санкт-Петербурга: Российской Академии наук, Горного, Гидрометеорологического и Герценовского университетов, Всероссийского научно-исследовательского института имени А.П. Карпинского, Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, и других учреждений. Среди слушателей также были студенты, якутяне, представители издательств, библиотек, общественных организаций и СМИ.

Книга «В неведомых горах Якутии» была написана Сергеем Обручевым по результатам его Индигирской экспедиции 1926 года, проходившей в малоизученных и труднодоступных местах региона. В ходе экспедиции был открыт хребет Черского, установлена золотоносность края, а также определена область местонахождения полюса холода Северного полушария. Первое издание вышло в свет в 1928 году и за прошедшие 90 лет книга полностью никогда не переиздавалась.

В новом издании, осуществленном при финансовой поддержке Оймяконского улуса Якутии, полностью воспроизводится книга 1928 году, включая отреставрированные фотографии экспедиции, оригиналы которых хранились в Санкт-Петербургском отделении Архива РАН и в семейном архиве Обручевых.

Презентацию открыл вице-президент Русского географического общества Кирилл Чистяков. Он поблагодарил инициаторов и исполнителей репринтного издания за ценный вклад в развитие и сохранение географической науки. Глава Оймяконского улуса Якутии Михаил Захаров рассказал о значении научных открытий Сергея Обручева для социально-экономического развития улуса и вручил Кириллу Чистякову юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией». Главный советник Постоянного представительства Якутии при Президенте России Евгений Петров отметил значимость совместных проектов и вручил кинооператору Александру Мазуру, участвовавшему в экспедиции по маршруту Сергея Обручева, исторический альбом «Пути великих свершений».

В ходе презентации с сообщениями выступили директор издательства «Симпозиум» Александр Кононов, главный научный сотрудник ВСЕГЕИ Владимир Шпикерман, заведующий кафедрой географии Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Юрий Данилов, руководитель Региональной общественной организация Якутии «Эндемик» Маргарита Осипова, профессор Гидрометеорологического университета Виталий Сычев и кинооператор Александр Мазур. В своих сообщениях докладчики рассказали об экспедициях Сергея Обручева в Якутии в 1926-1930 годах, реализации образовательных туров для школьников, организации экспедиций по маршруту Сергея Обручева и процессе репринтного издания.

В завершение презентации дочь выдающегося ученого и путешественника Татьяна Обручева выразила благодарность организаторам и участникам презентации за уважение и интерес к научному и творческому наследию ее отца.