В Санкт-Петербурге пропал якутянин

1 января в Санкт-Петербурге пропал 43-летний якутянин Николай Петров. По словам родных, зашел в метро Девяткино, около 23 часов, ехал до метро Пл. Восстания. Был трезв. Знающих что-либо просят сообщить по указанным телефонам.

Источник: SAKHALIFE.RU.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх