06.01.2020
15:00
344
Происшествия
В Санкт-Петербурге пропал якутянин
1 января в Санкт-Петербурге пропал 43-летний якутянин Николай Петров.
По словам родных, зашел в метро Девяткино, около 23 часов, ехал до метро Пл. Восстания. Был трезв.
Знающих что-либо просят сообщить по указанным телефонам.
Источник: SAKHALIFE.RU.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.01.2020
0
06.01.2020
204
06.01.2020
327
06.01.2020
302
06.01.2020
1331
06.01.2020
531
06.01.2020
445
06.01.2020
600
06.01.2020
1623
06.01.2020
557
06.01.2020
709
06.01.2020
655
06.01.2020
1832
06.01.2020
4840
06.01.2020
416
06.01.2020
2258
06.01.2020
1049
05.01.2020
2823
05.01.2020
2053
05.01.2020
1731
05.01.2020
8751
05.01.2020
2085
05.01.2020
12873
05.01.2020
1695
05.01.2020
12866
04.01.2020
2341
04.01.2020
6036
04.01.2020
2439
04.01.2020
4844
04.01.2020
1142
04.01.2020
1763
04.01.2020
3332
04.01.2020
2357
03.01.2020
1718
03.01.2020
1997
03.01.2020
32642
03.01.2020
1805
03.01.2020
4094
03.01.2020
5938
03.01.2020
3039
03.01.2020
1798
03.01.2020
2609
03.01.2020
2779
03.01.2020
928
03.01.2020
672
03.01.2020
1132
03.01.2020
1820
03.01.2020
777
03.01.2020
2349
03.01.2020
1412
03.01.2020
543
03.01.2020
1005
03.01.2020
3407
03.01.2020
423
03.01.2020
1628
03.01.2020
2977
ТОП НОВОСТИ
03.01.2020
32643
05.01.2020
12906
05.01.2020
12899
31.12.2019
11973
05.01.2020
8753
31.12.2019
7216
31.12.2019
7209