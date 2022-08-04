В Санкт-Петербурге появилась улица Семена Новгородова

Глава Якутии в своем тгк t.me/aisen_nikolaev сообщил:

В этом году Якутия отмечает 130 летие со дня рождения якутского ученого и просветителя, создателя первого якутского алфавита Семена Андреевича Новгородова. И сегодня пришла радостная для якутян новость — постановлением губернатора Санкт-Петербурга скверу между улицами Диагональная, Грибалёвой и Новолитовской в Выборгском районе северной столицы присвоено имя Семёна Новгородова

От имени всех якутян благодарю Александра Дмитриевича Беглова за прекрасный подарок к знаменательной дате!