В Санкт-Петербурге отметили День государственности Якутии

28 сентября, в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню государственности Республики Саха (Якутия), в Санкт-Петербурге на знаменитой киностудии «Ленфильм» прошло награждение якутян, долгие годы проработавших в Якутии.

Правительственной грамотой с вручением золотых часов награждена заслуженный работник культуры РС(Я), ветеран телерадиожурналистики, 42 года проработавшая в НВК «Саха» Валентина Васильевна Прибыткина.

Отрадно, что в этот же день в селе Бярийя Усть-Алданского улуса в отреставрированном силами всего наслега доме деда Валентины Васильевны, православного священника Пантелеймона Васильевича Никифорова открылся музей и выставка, посвящённая семье и юбилею В.В. Прибыткиной.

Знаком «Гражданская доблесть» на Дне республики также была отмечена ветеран космофизики Виолетта Рыбникова, грамоты Представительства РСЯ) получили руководитель якутского землячества в Санкт-Петербурге Гаврил Троев и председатель Общественного Совета Сергей Сидоров.

В уютном зале «Ленфильма» собрались земляки, ветераны и молодежь, чтобы посмотреть фильм «Царь-птица» режиссёра Эдуарда Новикова.

Якутяне получили заряд позитива от общения и от созерцания интересного кино и родной природы, вновь ощутили себя на Родине.