В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная первому президенту Якутии

Юрий Куприянов: Выставка к юбилею Михаила Николаева – возможность познакомиться с современной историей нашей республики.

В Президентской библиотеке Санкт-Петербурга открылась выставка, посвященная 85-летию первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. В торжественном открытии принял участие министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

— В преддверии юбилея Михаила Ефимовича Николаева 8 ноября в Президентской библиотеке мы открыли выставку, посвященную работе Михаила Ефимовича Николаева. Это наша современная история, которая нам важна. Мы искренне поблагодарили и работников библиотеки и архива, создавших такой цифровой контент для экспозиции. Он будет доступен всем жителям России. Открытие выставки — это высокая оценка роли заслуг Михаила Ефимовича в становлении Республики Саха (Якутия) и России в целом. Уверен, каждый житель нашей республики гордится подобным признанием. Хочется пожелать, чтобы выставку посетило как можно больше людей, чтобы все они могли ознакомиться с историей становления государственности нашей республики, — отметил Юрий Куприянов.

Мультимедийная выставка «В интересах человека, общества, государства» подготовлена Президентским центром М.Е. Николаева (Николаев-Центром), филиалом Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), совместно с Президентской библиотекой.

Экспозиция позволяет проследить, как преображался регион в 90-е годы и начале 2000-х: развивалась экономика, система здравоохранения, образования и культуры. Этот период вошел в историю Якутии как время радикального обновления, строительства новой демократической республики, укрепления статуса региона как одного из стабильных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Важная роль в этом процессе принадлежит первому президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву, который всегда руководствовался правилом: сильные регионы – сильная Россия.

Мультимедийная выставка «В интересах человека, общества, государства» продлится до 30 ноября 2022 года. Для посещения экспозиции необходимо предварительно записаться по телефону (812) 334-25-14 либо отправить электронное письмо на адрес excursion@prlib.ru.

Отметим, на портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией «Республика Саха (Якутия): страницы истории». Подборка исследований, очерков, справочных и архивных материалов освещает историю освоения современной территории Республики Саха (Якутия) и отдельные стороны развития региона в период XVIII – середины XX века. — https://www.prlib.ru/collections/682139