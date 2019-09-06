В санатории «Абырал» состоялась интересная встреча

Среди разнообразных напитков, изготовляемых людьми, самый известный и распространенный – чай. Его пьют в любом уголке земли. Чай обладает целебными свойствами, помогает излечиваться от многих болезней, для многих народов он также необходим и незаменим, как и хлеб.

Вчера в санатории «Абырал» состоялась встреча с Туйаарой ГРИГОРЬЕВОЙ — Туйаарой Кучу. Туяра Степановна является экспертом и популяризатором чайной культуры народа саха, руководитель проекта «Чай кучу в культуре народа саха». Она много лет занимается производством якутского чая кучу из местного растительного сырья «кучу» и пропагандирует среди населения чайную культуру народа саха, активно участвуя в проводимых республиканских мероприятиях. Ведет совместную деятельность с известным шеф-поваром республики Иннокентием Тарбаховым по внедрению национальных напитков и травяных чаев в якутскую национальную кухню.

Туйаара Степановна начала свою встречу с отдыхающими: «Закончился самый жаркий сезон, сбора и заготовки чая. Этот целебный напиток, не просто восстанавливает водный баланс в организме, а наполняет его еще полезными микроэлементами, такими, как натрий, калий и магний. Их недостаток приводит к хронической усталости. А еще чай бодрит и поднимает настроение».

Она рассказала о том, что потребление чая связано с национальными и историческими традициями разных стран. Для многих народов чай является продуктом первой необходимости, а некоторые народы считают его наравне с хлебом как жизненно важный, ничем не заменимый продукт. В наши дни чай является неотъемлемой частью жизни, заваривание чая, неторопливое чаепитие носят подчас ритуальный характер. Нескучные дружеские беседы за чашкой чая способствуют духовному просветлению, рождают умные, позитивные мысли. Чай, основной напиток 2 миллиардов жителей Земли, имеет интересную, богатую событиями историю.

Зоя Юрьевна РОЖИНА, которой 74 года, поделилась впечатлениями после встречи с Туйаарой –Кучу: «За что назвали чай кучу чудо – эликсиром, какую пользу он приносит? Эти и другие загадки чая кучу нам сегодня раскрыла Туйаара Степановна. Я пришла к выводу, что этот чай – превосходный оздоровительный напиток, который предупреждает множество известных заболеваний. Это не только напиток для утоления жажды, прежде всего это волшебный напиток для сохранения здоровья, именно поэтому чаепитие с чаем кучу воспринимается как своеобразный ритуал наполнения себя живительной силой Природы».

Следует отметить, что Туйаара Григорьева частый и желанный гость санатория. И встреча с ней всегда приносит пользу и знания отдыхающим санатория. В свою очередь коллектив санатория благодарит Туйаару Степановну за познавательные лекции и встречи с отдыхающими.