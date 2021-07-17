В самом быстрорастущем районе Якутска построят школу

В Гагаринском округе города Якутска по ул. Кузьмина, 25, строится новое трёхэтажное здание детского сада на 240 мест. Возведение объекта в рамках нацпроекта «Демография» было начато в июле прошлого года. В настоящее время строительная готовность нового здания детского сада составляет 55%.

Ход строительства объекта 17 июля проверил глава республики Айсен Николаев.

По информации подрядной организации, в настоящее время на объекте полностью завершены обустройство фундамента, каркаса здания, кладка наружных и внутренних стен, парапета и внутренних перегородок, вентиляционных шахт, утепление фасада здания, штукатурка внутренних стен, утепление полов первого этажа, звукоизоляция второго и третьего этажей, монтаж перил внутри лестничных клеток, окон и подоконников.

Ведутся работы по укладке настенных и напольных керамических плиток, на завершающей стадии облицовка фасада здания. Также идут работы по монтажу вентиляционных воздуховодов, системы отопления, внутренней системы канализации, лифтового оборудования.

Монтаж ограждения территории детского сада тоже полностью завершён, начато обустройство проездных путей и автостоянки.

На строительной площадке трудятся 45 человек, объект планируется сдать до конца этого года.

По итогам посещения строительной площадки глава республики Айсен Николаев отметил, что с учётом того, что объект является социально значимым, открытия нового детского сада с нетерпением ждут жители Новопортовского микрорайона Гагаринского округа района. Глава поставил задачу завершить строительство объекта в установленные сроки.

«Работы по строительству детского сада идут согласно графику. Объект будет сдан до конца года и начнёт принимать детей. Учитывая, что Новопортовской микрорайон является самым быстро растущим микрорайоном Якутска, после завершения строительства детского сада здесь начнётся строительство школы на 1 200 мест. Такая задача перед руководством города поставлена», — отметил Айсен Николаев.