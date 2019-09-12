12.09.2019
20:40
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Происшествия

В самолете АК «Якутия» произошло ЧП

Трещина в стекле появилась у Boeing авиакомпании «Якутия» во время полета, воздушное судно направляется из Анадыря в Хабаровск. Борт сядет в аэропорту Хабаровска в штатном режиме, передает ЯСИА со ссылкой на ТАСС.

«Рейс 512 Анадырь — Хабаровск авиакомпании «Якутия», самолет Boeing 737-800. При полете произошло растрескивание покрывного слоя левой форточки пилотов. На прочность стекла это не влияет, полет продолжается. Будет штатная посадка в аэропорту Хабаровска в 20:00 (13:00 мск) без привлечения аварийных служб», — заявили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Источник: http://ysia.ru/u-samoleta-aviakompanii-yakutiya-vo-vremya-poleta-v-habarovsk-tresnulo-steklo/
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