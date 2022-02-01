01.02.2022
16:16
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Спорт

В самое яблочко! Успех лучницы из Сунтара 😍👏🏹

Якутская лучница Рената Курчатова стала победительницей первенства России! 🎯👍 – об этом сообщает @cspsakha_triumph

31 января, в г. Орёл состоялись финалы первенства России по стрельбе из классического лука среди спортсменов до 21 года.

Во встрече за золотую медаль соревнований лучница из Якутии Рената Курчатова выиграла у спортсменки из Иркутской области Полины Жербановой. Финал завершился со счётом 7:3 в пользу якутянки. Бронзовая медаль досталась Виктории Намдаковой из Забайкальского края.

Напомним, в прошлом году воспитанница тренера Балдара Балданова выиграла серебряную медаль первенства страны.

Поздравляем!🎉

Фото: Из соцсетей
Источник: @cspsakha_triumph
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