01.02.2022
16:16
292
Спорт
В самое яблочко! Успех лучницы из Сунтара 😍👏🏹
Якутская лучница Рената Курчатова стала победительницей первенства России! 🎯👍 – об этом сообщает @cspsakha_triumph
31 января, в г. Орёл состоялись финалы первенства России по стрельбе из классического лука среди спортсменов до 21 года.
Во встрече за золотую медаль соревнований лучница из Якутии Рената Курчатова выиграла у спортсменки из Иркутской области Полины Жербановой. Финал завершился со счётом 7:3 в пользу якутянки. Бронзовая медаль досталась Виктории Намдаковой из Забайкальского края.
Напомним, в прошлом году воспитанница тренера Балдара Балданова выиграла серебряную медаль первенства страны.
Поздравляем!🎉
Фото: Из соцсетей
Источник: @cspsakha_triumph
#В самое яблочко! Успех лучницы из Сунтара 😍👏🏹#республика саха (якутия)#стрельба из лука#Якутия#Якутские спортсмены
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