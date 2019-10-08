В Сайсарском округе юристы проконсультировали население

5 октября в управлении Сайсарского округа проведены открытые двери для жителей Сайсарского округа.

На мероприятии приняли участие юристы Окружной администрации, прокуратуры города Якутска, также представители ЯРО Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов», ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)», уполномоченный по правам человека в РС (Я) по вопросам гражданского, земельного, семейного, дорожного, градостроительного, административного, трудового, законодательства, а также по сферам социальной защиты, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

Как рассказали юристы, горожане обращаются по разным вопросам, начиная от помощи в оформлении земельного участка и заканчивая вступлением в права наследования. Интересовали вопросы по лечению, благоустройству двора, прописке в жилом доме, оформлению гаража, начислению пени управляющей компании, оформлению дома в аварийное жилье, банковским нюансам.

Всего бесплатные юридические консультации получили 43 человека. Прозвучали пожелания жителей, чтобы почаще проводились бесплатные юридические консультации с участием с управления Налоговой федеральной службы и управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия).