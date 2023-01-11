В Сайсарском округе выловили безнадзорных собак — все с ошейниками!

Сегодня в Сайсарском округе силами сотрудников Управы был произведен очередной отлов безнадзорных животных, сообщает тгк Управа Сайсарского округа ГО г.Якутск

На видео видно , что все собаки были с ошейниками , так как хозяева выпускают их на самовыгул. На место приехал подрядчик по отлову безнадзорных собак.

Напоминаем владельцам домашних животных не допускать самовыгул питомцев и не создавать угрозу окружающим, напоминает Управа Сайсарского округа ГО г.Якутск.

Специалист управы применил оригинальный метод приманивания безнадзорных собак — см. видео.