11.01.2023
18:24
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Якутск

В Сайсарском округе выловили безнадзорных собак — все с ошейниками!

Сегодня в Сайсарском округе силами сотрудников Управы был произведен очередной отлов безнадзорных животных, сообщает тгк Управа Сайсарского округа ГО г.Якутск

На видео видно , что все собаки были с ошейниками , так как хозяева выпускают их на самовыгул. На место приехал подрядчик по отлову безнадзорных собак.

Напоминаем владельцам домашних животных не допускать самовыгул питомцев и не создавать угрозу окружающим, напоминает Управа Сайсарского округа ГО г.Якутск.

Специалист управы применил оригинальный метод приманивания безнадзорных собак — см. видео.

Источник: тгк Управа Сайсарского округа ГО г.Якутск

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