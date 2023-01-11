11.01.2023
18:24
282
Якутск
В Сайсарском округе выловили безнадзорных собак — все с ошейниками!
Сегодня в Сайсарском округе силами сотрудников Управы был произведен очередной отлов безнадзорных животных, сообщает тгк Управа Сайсарского округа ГО г.Якутск
На видео видно , что все собаки были с ошейниками , так как хозяева выпускают их на самовыгул. На место приехал подрядчик по отлову безнадзорных собак.
Напоминаем владельцам домашних животных не допускать самовыгул питомцев и не создавать угрозу окружающим, напоминает Управа Сайсарского округа ГО г.Якутск.
Специалист управы применил оригинальный метод приманивания безнадзорных собак — см. видео.
Источник: тгк Управа Сайсарского округа ГО г.Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.01.2023
0
407
11.01.2023
0
251
11.01.2023
0
398
11.01.2023
0
193
11.01.2023
0
127
11.01.2023
0
411
11.01.2023
0
457
11.01.2023
0
289
11.01.2023
0
1187
11.01.2023
0
805
11.01.2023
0
335
11.01.2023
0
362
11.01.2023
0
621
11.01.2023
1
1483
11.01.2023
0
365
11.01.2023
0
259
11.01.2023
0
426
11.01.2023
0
974
11.01.2023
0
828
11.01.2023
0
525
11.01.2023
1
2306
11.01.2023
0
1867
11.01.2023
0
1126
11.01.2023
0
510
11.01.2023
0
706
11.01.2023
0
331
11.01.2023
1
834
11.01.2023
0
2252
11.01.2023
0
1170
11.01.2023
0
13943
11.01.2023
0
894
10.01.2023
0
1482
10.01.2023
0
907
10.01.2023
0
1231
10.01.2023
0
2426
10.01.2023
0
1670
10.01.2023
0
426
10.01.2023
0
498
10.01.2023
0
1369
10.01.2023
0
730
10.01.2023
0
2100
10.01.2023
0
2136
10.01.2023
1
1043
10.01.2023
0
1848
10.01.2023
0
3244
10.01.2023
0
341
10.01.2023
0
613
10.01.2023
0
376
10.01.2023
0
470
10.01.2023
0
669
10.01.2023
0
2570
10.01.2023
0
1117
10.01.2023
0
1014
10.01.2023
0
1112
10.01.2023
0
1957
10.01.2023
0
3606
10.01.2023
0
2052
ТОП НОВОСТИ
06.01.2023
0
87547
08.01.2023
Лучший комментарий
7
49446
06.01.2023
1
16807
07.01.2023
1
14900
11.01.2023
0
14028
05.01.2023
1
12852
07.01.2023
1
10373
10.01.2023
0
10047
09.01.2023
0
8576
Добавить комментарий