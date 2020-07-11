В Сайсарском округе возобновится обустройство сквера имени Владимира Лонгинова

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и и.о. главы городского округа город Якутск Евгений Григорьев осмотрели участок, отведенный под строительство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова, инициированного общественностью Сайсарского округа города Якутска. На встрече обсудили проект объекта, текущие работы и проблемы, с которыми столкнулись разработчики.

Строительство сквера имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова приурочено к 75-летию Великой Победы. Ранее 12 ноября 2019 года было проведено совещание с общественностью Сайсарского округа по вопросу участия в Программе поддержки местных инициатив, и впоследствии подана заявка. Идея была также поддержана жителями Усть-Алданского улуса, откуда родом Владимир Лонгинов.

Место было выбрано по адресу переулок 3-й Академический, 20. Ориентировочная сумма строительства сквера составила 6,5 млн рублей. Скульптором стелы выступил Виктор Федоров.

Общая высота стелы составит 9 метров. Бюст героя будет отлит из бронзы.

Строительство сквера планировалось начать в мае и завершить в сентябре 2020 года. Однако работы затянулись. В минувший понедельник на общегородской планёрке председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поднял вопрос о задержке строительства сквера, по обращению Совета ветеранов Сайсарского Округа.

«Мы давно и тесно сотрудничаем, и для меня, как для Председателя Якутского городской Думы, такие обращения от граждан очень важны. К сожалению, работы были остановлены и члены Совета ветеранов очень сильно обеспокоены тем, что строительство не будет окончено в срок», — прокомментировал председатель.

В итоге, 10 июля был организован выезд председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова и ио. главы городского округа город Якутск Евгения Григорьева на место сквера. В выездном совещании приняли участие руководитель управления Сайсарского округа Матвей Торговкин, руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, представители общественности Сайсарского округа.

После обсуждения вопросов было принято решение к третьей декаде июля завершить все мелкие работы по благоустройству, и начать уже установку фундамента стелы. Также должен быть отработать вопрос с Якутскэнерго по проведению электроэнергии. К 20 сентября все работы должны быть завершены.

«Эта встреча была необходима, чтобы урегулировать все возникшие вопросы. Заказчик в лице Управы Сайсарского Округа и подрядчик на месте обсудили и сняли все вопросы и должны подписать контракт. Будем следить за выполнением и ходом работ», — отметил Альберт Семенов по окончании встречи.