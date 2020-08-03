В Сайсарском округе установили «умные» камеры

На тестовый период в Сайсарском округе столицы появилось семь дополнительных видеокамер в дворовых территориях с алкоточками. Всего по городу установили около 20 видеокамер.

«Жители дома ул. Лермонтова 138/4 поблагодарили за установку такого видеонаблюдения в их оживленном дворе. На Ильменской улице камерой была зафиксирована кража из магазина», — прокомментировали в управлении Сайсарского округа.

По словам Михаила Лукина, необходимо нарастить темпы оснащения общественных пространств столицы системами видеонаблюдения.

«Первый наш приоритет, охватить бары, лжекафе, круглосуточные торговые точки», — сообщил администратор муниципального проектного офиса «Умный город». Он также рассказал о возможности оснастить камерами городской транспорт для постоянного мониторинга и фиксации ям и трещин на асфальтобетонном покрытии улиц.

Сардана Авксентьева поручила изучить возможные источники финансирования, составить адресный план и назначить совместное совещание с МУП «Горсвет» и МУ МВД России «Якутское» по вопросу развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» предназначен для повышения уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания за счет создания комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг и предупреждение возможных угроз. В рамках проекта на территории городского округа работает система видеонаблюдения, установленная на крупных городских перекрестках. А также действует система экстренной связи «Гражданин – полиция». Комплекс активно внедряется в городе Якутске с 2008 года. С 2008 по 2018 году в городе Якутске появилось 123 камеры видеонаблюдения. В 2019-2020 годах появилось еще 10 камер.