В Сайсарском округе проходит подготовка к выставке «Якутск туристический»

15 октября состоялась очередная встреча руководителя Управления Сайсарского округа Леонида Бястинова, советника главы города Якутска по туризму Вероники Высоких с индивидуальными предпринимателями Сайсарского округа.

Во встрече участвовали представители этнокомплекса «Чочур Муран» предпринимателя Германа Арбугаева, туристического комплекса «Царство вечной мерзлоты», Якутского Ботанического сада, Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, базы отдыха «Усадьбы Атласовых».

Целью встречи являлось обсуждение проведения городской выставки «Якутск туристический», которая состоится 26 октября 2019 года. Выставка проводится в рамках международного Дня туризма, в целях выявления туристического потенциала округов и пригородов и наиболее перспективных маршрутов на территории ГО «город Якутск».

Каждый из приглашенных высказали свою точку зрения на популяризацию экскурсионных объектов и продвижение туристических маршрутов. Институт мерзлотоведения предложил презентовать экскурсии по музею Истории изучения вечной мерзлоты, также в ведении института имеется подземная лаборатория, которая не менее интересна. Ботанический сад славится своей огромной оранжереей экзотических растений и дендрариумом. На базе отдыха «Усадьба Атласовых» можно насладиться блюдами якутской кухни, а также получить обряд благословения. Главная достопримечательность туристического комплекса «Царство вечной мерзлоты» — это гигантский ледник в сердце горы. В эколого-этнографическом комплексе «Чочур Муран» можно увидеть коллекцию бабочек, попробовать якутские блюда, покататься на собачьих упряжках, увидеть «шаман-дерево», посетить лыжную базу, а также побывать на смотровой площадке.

В Сайсарском округе есть замечательные и интересные мест, которых еще не видели ни туристы, ни даже сами жители Якутска. Конечно, есть проблемы по реализации постоянных экскурсий, но они все решаемы. На встрече обсуждались тема единого «квеста», который объединил бы туристические места Сайсарского округа в один туристический круиз, который был бы интересен и доступен каждому местному жителю и туристу.