В Сайсарском округе оказывают поддержку семьям мобилизованных граждан

АО «Якутсдорстрой» произвело грейдирование на участке ул. Парковая, в котором проживает семья мобилизованного гражданина. Управа Сайсарского округа принимает комплекс мер, направленных на поддержку семей, участвующих в специальной военной операции.

По информации руководителя Управы Сайсарского округа Владимира Слепцова, на текущий момент в Сайсарском округе проживает 108 семей мобилизованных граждан. У всех семей жилищно-бытовые условия рознятся: большинство проживает в частном секторе, арендуют дома, квартиры.

«Управа Сайсарского округа ежедневно работает по обращениям семей участников специальной военной операции. Все обращения, в том числе выделение материальной помощи, подключение в программу социальной газификации выполняются в рабочем порядке», — пояснил руководитель Управы.

В округе запущена акция «Подари Новогоднее чудо» для детей мобилизованных. От индивидуальных предпринимателей поступает финансовая помощь на приобретение новогодних подарков для детей.

«Общественники, предприниматели округа активно подключаются к благотворительным акциям. Так, заключен договор с индивидуальным предпринимателем Яном Емеяновым, директором кинотеатра «Емеян», согласно которому дети мобилизованных будут бесплатно посещать сеансы кино», — рассказал Владимир Слепцов.

Кроме того, силами дворников Управы производится уборка и вывоз снега с дворовых территорий частных домов. По заявкам поставляют лед. Так, ежедневно отрабатываются все вопросы социально-бытового, жилищно-коммунального характера. Некоторая часть работ например, установка пандуса включен в план работы на ближайший год.