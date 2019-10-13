В Сайсарах открыли зал спортивной борьбы

Современный просторный зал для занятий спортивной борьбой при муниципальной средней школе № 25 появился благодаря городскому проекту «Народный бюджет» и внедрению проекта Федерации спортивной борьбы России «Борьба в школу». В торжественном открытии зала 12 октября приняли участие глава города Якутска Сардана Авксентьева и спортсмены – почетные гости турнира Гран-при Дмитрия Коркина.

По инициативе директора СОШ № 25 Ивана Захарова и общественной организации «Лига отцов Якутии» спортивный зал полностью реконструирован на средства субсидии Окружной администрации по конкурсу проектов «Народный бюджет». Благодаря Федерации спортивной борьбы России, в рамках проекта «Борьба в школу» для занятий детей приобретены два борцовских ковра.

Глава Якутска Сардана Авксентьева поблагодарила инициаторов и Федерацию спортивной борьбы России за поддержку детского и юнощеского спорта.

«Особенно важно, что спортивный зал открыт в Сайсарском округе, не в центре города. Здесь каждый день смогут заниматься 1500 человек, у детей и молодежи Сайсарского округа появилось еще одно место, где они смогут проводить время и развиваться», — сказала Сардана Авксентьева. Глава Якутска пожелала юным спортсменам достижений и вручила школе сертификат на приобретение спортивного оборудования.

Горожан, жителей Сайсарского округа, и, прежде всего, детей поздравили с открытием спортивного зала первый заместитель министра по физической культуре и спорту РС (Я) Семен Чердонов, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, исполнительный директор Федерации спортивной борьбы России Александр Деревянко. Выступившие отметили, что теперь у ребят есть все условия, чтобы вырасти чемпионами.

Напутствие будущим спортсменам в этот день прозвучало из уст олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Сергея Белоглазова. «Сегодня заложено начало для того, чтобы вам стать олимпийскими чемпионами. Мы в свое время мечтали о таких профессиональных коврах. Главное для достижения успеха – это ваше желание», — отметил олимпийский чемпион, обращаясь к детям.

Директор СОШ № 25 Иван Захаров поблагодарил за поддержку администрацию Якутска, Федерации спортивной борьбы России и республики, всех, кто помогал в реконструкции и оснащении спортивного зала. «Наша задача – охватить спортом весь Сайсарский округ, все школы нашего округа, чтобы наши дети стали целеустремленными, выносливыми, мужественными, умели выходить из сложной ситуации – все это дает спортивная борьба», — подчеркнул Иван Захаров.

Новые борцовские ковры первыми опробовали воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы № 3 имени В. П. Керемясова. Небольшой мастер-класс для них провел чемпион России, призер международного турнира Гран-при Ивана Ярыгина Егор Пономарев.

Реконструкция зала спортивной борьбы для школьников и молодежи Сайсарского округа на базе МОБУ СОШ № 25 проведена по направлению «Наша столица» (строительство и реконструкция общественных объектов) реализации народных инициатив проекта «Народный бюджет» городского округа «город Якутск» в 2019 году. Сумма субсидии — 3 млн 800 тысяч рублей.