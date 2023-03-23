23.03.2023
16:27
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Общество

В Сайсарах будет своя ледяная горка

В Сайсарах строят ледяную горку после предложения жителей

Жительница Якутска через приложение «Госуслуги. Решаем вместе» предложила на Сайсарском озере сделать детские горки. «Снега же куча. Почему только платные на 202 микрорайоне-то? Просто сгрести снег и дать детям порадоваться», — написала женщина. 

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и перенаправил в управу Сайсарского округа. Управа привлекла мастеров по благоустройству и уже начала работу. Крайним днем строительства называют 31 марта, в этот день горка будет готова принять детей. 

«Госуслуги. Решаем вместе» — простое мобильное приложение, которое поможет украсить город и сделать его лучше. 


Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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