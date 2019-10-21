В Сахатранснефтегазе выявили сильнейших киберспортсменов

Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» является одним из самых активных в республике по части спартакиад и спортивных соревнований. Неоднократно сотрудники поднимались на призовые пьедесталы состязаний республиканского и российского масштаба. В условиях современного мира, в последние годы доброй традицией предприятия становятся соревнования по киберспортивным дисциплинам.

В минувшую субботу сотрудники Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» выясняли сильнейших в по трём дисциплинам: Counter Strike: Global Offensive, FIFA 20 и Dota 2.

Наибольшее количество участников ожидаемо зарегистрировалось в популярном шутере Counter Strike: Global Offensive. За победу боролись целых 10 команд по пять участников в каждой. Для начала бои шли в двух группах, после чего лучшие из команд состязались уже в формате плэй-офф. По итогам многочасовых баталий победу одержала команда Службы техобслуживания газового оборудования, а «серебро» досталось ненамного уступившей победителям команде Службы эксплуатации и ремонта. Третье место – у сборной Отдела по работе с предприятиями и Абонентского отдела.

Соревнования по Dota 2 проводились впервые и на участие было завялено три команды. В итоге победу праздновала команда под предводительством начальника Аварийно-диспетчерской службы.

Целых 23 участника боролись за кубок чемпиона в рамках известного футбольного симулятора FIFA 20. Победитель прошлых лет, прославленный киберспортсмен Якутии Валерий Монастырев из Абонентского отдела неожиданно занял 3 место, а в финале встретились Никита Винокуров из Чурапчинского эксплуатационного газового участка и Александр Полятинский, представляющий Службу эксплуатации и ремонта. Победителем в этой схватке вышел Александр Полятинский.

Все соревнования прошли на базе компьютерного клуба «Блиц».