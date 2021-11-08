В «Сахатранснефтегазе» вакцинировано 89% сотрудников

Республиканская газовая компания особое внимание уделяет вопросам усиления профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции. На сегодняшний момент процент вакцинированных сотрудников в целом по обществу достиг цифры 89%. При этом важно отметить, что 90% сотрудников УГРС вакцинированы. Самые высокие требования предъявляются сотрудникам Клиентского центра, которые работают с населением. Здесь вакцинированы 100% работников. Таким образом, в АО «Сахатранснефтегаз» в полной мере прилагаются усилия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напоминаем, что Клиентский центр «Сахатранснефтегаз» принимает якутян по вопросам социальной газификации

Получить консультацию и подать документы на социальную газификацию в Якутске теперь можно по предварительной записи в офисе обслуживания АО «Сахатранснефтегаз» на Петра Алексеева, 64. Об этом сообщают в службе единого окна Управления газораспределительных сетей.

Для приема граждан выделено два окна специалистов в обновленном клиентском центре в столице. Ранее прием заявок региональным оператором по газификации Республики Саха (Якутия) осуществлялся только через электронный сервис в разделе социальной газификации на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз» sg.aostng.ru.

Для предварительной записи посетителям больше не нужно звонить по номеру единого колл-центра 319-777. Записаться удобно и быстро можно на сайте aostng.ru, указав контактный номер, вид услуги и выбрав день и время. На указанный номер телефона придет сообщение с указанием номера брони, а также даты и времени записи.

На странице социальной газификации sg.aostng.ru опубликована необходимая информация о перечне требуемых документов и пошаговая инструкция подачи заявки. Обратиться с интересующими вопросами можно, воспользовавшись формой обратной связи со специалистом.

Добавим, что подать заявку на подключение по социальной газификации можно на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации connectgas.ru, через «Госуслуги».