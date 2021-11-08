08.11.2021
12:58
101

Коронавирус

В «Сахатранснефтегазе» вакцинировано 89% сотрудников

Республиканская газовая компания особое внимание уделяет вопросам усиления профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции. На сегодняшний момент процент вакцинированных сотрудников в целом по обществу достиг цифры 89%. При этом важно отметить, что 90% сотрудников УГРС вакцинированы. Самые высокие требования предъявляются сотрудникам Клиентского центра, которые работают с населением. Здесь вакцинированы 100% работников. Таким образом, в АО «Сахатранснефтегаз» в полной мере прилагаются усилия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напоминаем, что Клиентский центр «Сахатранснефтегаз» принимает якутян по вопросам социальной газификации

Получить консультацию и подать документы на социальную газификацию в Якутске теперь можно по предварительной записи в офисе обслуживания АО «Сахатранснефтегаз» на Петра Алексеева, 64. Об этом сообщают в службе единого окна Управления газораспределительных сетей.

Для приема граждан выделено два окна специалистов в обновленном клиентском центре в столице. Ранее прием заявок региональным оператором по газификации Республики Саха (Якутия) осуществлялся только через электронный сервис в разделе социальной газификации на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз» sg.aostng.ru.

Для предварительной записи посетителям больше не нужно звонить по номеру единого колл-центра 319-777. Записаться удобно и быстро можно на сайте aostng.ru, указав контактный номер, вид услуги и выбрав день и время. На указанный номер телефона придет сообщение с указанием номера брони, а также даты и времени записи.

На странице социальной газификации sg.aostng.ru опубликована необходимая информация о перечне требуемых документов и пошаговая инструкция подачи заявки. Обратиться с интересующими вопросами можно, воспользовавшись формой обратной связи со специалистом.

Добавим, что подать заявку на подключение по социальной газификации можно на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации connectgas.ru, через «Госуслуги».

Фото: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх