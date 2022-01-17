В «Сахатранснефтегазе» усилены антиковидные меры

Среди персонала газового предприятия усиляют эпидемиологические меры, по состоянию на сегодняшний день достигнут коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в 94,6%, сообщают в АО «Сахатранснефтегаз».

В связи с ростом числа выявленных случаев заболевания по республике и в городе Якутске, в АО «Сахатранснефтегаз» внедряют усиленные меры по контролю эпидемиологической обстановки.

Активно ведется ревакцинация среди привитых работников, повторный курс вакцины получен у 22% от общего числа персонала.

Так как газоснабжающее предприятие входит в число жизнеобеспечивающих организаций, сегодня, 17 января, в Управлении газораспределительных сетей проведены анализы на COVID-19 экспресс-методом.

Коллективный иммунитет учитывает количество вакцинированных и получивших иммунитет после перенесенного заболевания. Сейчас процент иммунизированных по всем подразделениям АО «Сахатранснефтегаз» составляет 94,6%. При этом контактирующий с населением персонал в офисе обслуживания на Петра Алексеева в городе Якутске вакцинирован на 100%. Особый контроль за состоянием здоровья сотрудников ведется и в Службе техобслуживания газового оборудования, где процент вакцинации составляет 98%.

Регулярно проводится обработка рабочих помещений и транспорта, сотрудники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты, контролируется соблюдение масочного режима, ведется термометрия. Все принятые меры нацелены на недопущение распространения COVID-19 для обеспечения безопасности при бесперебойной и надежной поставке газа населению.