В Сахатранснефтегазе счастливые плательщики получили призы

В клиентском центре компании «Сахатранснефтегаз» сегодня, 20 сентября, состоялась сюрприз-акция «Юбилейный плательщик», приуроченная к 55-летию газификации Якутии, которая отмечается в 2022 году.

Удачливыми потребителями оказались клиенты, получившие талоны с номером «55» в терминале электронной очереди в клиентском зале службы единого окна. В акции участвовали очереди в кассы наличной и безналичной оплаты за газ.

Роза Иринеева оплатила за газ в летнем доме в районе СОТ «Мерзлотовед», подала показания счетчиков. «Заодно в службе единого окна я написала заявление об отсутствии сведений о показаниях прибора, поскольку зимой мы там не проживаем. За подарок большое спасибо, оказывается прошло уже 55 лет с тех пор, как в республике началась газификация», – поделилась потребитель.

«Я проживаю в квартире и пользуюсь газовой плитой. Стараемся регулярно оплачивать. Сейчас сложно представить жизнь без комфорта, которое дает жителям газ, а когда-то это казалось большой мечтой», – поблагодарила Изабелла Николаевна.

Призы вручила заместитель начальника Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» по сбыту Ксения Погорельская и начальник службы единого окна Наталия Бурнашева.