В «Сахатранснефтегазе» реализуется проект вовлечения молодежи в серьезное производство

Совет молодых специалистов Линейно-производственного управления магистральных газопроводов продолжает традиции, начатые в свое время молодыми инженерами «Сахатранснефтегаз», впоследствии создавших общественные организации «Я-инженер» и «Молодежь Якутии – в промышленность». Совет насчитывает более ста молодых специалистов. Возглавляет его молодой инженер Захар Борисов. Надо отметить, что более половина из членов Совета — выпускники технических центровузов. К примеру, Борис Захаров в 2012 году окончил Российский государственный университет имени И.М. Губкина, работает мастером Газораспределительной станции.

Выборы председателя и зампреда Совета молодых специалистов

2019 год молодым специалистам запомнится надолго не только совместными мероприятиями, но и участием в работах различных конференций, семинаров, выставок нефтегазовой отрасли. Повышение квалификации молодых специалистов, конечно, осуществляется при поддержке руководства управления. Один из многих проектов ЛПУМГ – полная автоматизация газового хозяйства республики.

1 из 2

«Учитывая географически распределенную структуру газотранспортной сети Общества, протяженность отопительного периода в наших непростых климатических условиях, напряженность режима работы газовых служб и диспетчерского персонала, особую роль приобретает возможность дистанционного контроля, мониторинга и управления объектами газоснабжения, т.е. автоматизация технологии транспорта газа. Таким образом, в центральное диспетчерское управление в режиме реального времени выводятся все основные технологические параметры того или иного объекта, в том числе давление, температура газа, текущий расход, состояние крановых узлов, положение запорной арматуры и т.д., а также отображается вся система в целом. В свою очередь логическим завершением процесса автоматизации является создание единой автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) всей газотранспортной сети Общества», — рассказал заместитель начальника ЛПУМГ Сергей Лозовецкий.

Анна Степанова

Отрадно, что эту техническую революцию вместе с опытными инженерами вершат молодые специалисты. В этом сложном деле обучение в передовых компаниях просто необходимо. Инженер Автоматизированной системы управления технологическим процессом Анна Степанова в прошлом году в Москве проходила обучение на семинаре ООО «Сименс» по проектированию ПО промышленных автоматизированных контроллеров и конфигурированию в программной среде TIA-PORTAL. Руководитель группы развития АСДУ Артем Колтовской принял участие на национальном нефтегазовом форуме в Москве. Затем в декабре прошлого года организовал выездное обучение компанией SIEMENS в Якутске с участием программистов АСУ ТП АО «Сахатранснефтегаз».

Артем Колтовской

Кроме этого Совет молодых специалистов занимается профориентационной работой школьников, организует на производственных объектах экскурсии. И еще важное дело, которым занимается Совет, это – вовлечение в трудовой коллектив вновь трудоустроившихся молодых специалистов. Много делается для образования настоящей команды. Ничто не сплачивает коллектив, как выезды на природу, занятия спортом. В этом направлении Совет молодых специалистов работает активно. А общий итог общественной работы сводится к повышению производительности труда.