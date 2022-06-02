В Сахатранснефтегазе рассказали о работе штаба социальной газификации

О том, как устроена «внутренняя кухня» штаба социальной газификации, развернутая на базе Управления газораспределительных сетей в Якутске, рассказали сегодня в АО «Сахатранснефтегаз».

Для большей эффективности работы и оперативной коммуникации между ответственными службами региональный оператор создал для работы штаб социальной газификации. В этот центр стекается вся информация о ходе газификации из улусов и районов республики, а также ведется комплексная работа по обработке всех заявок, включая столицу Якутии.

Как рассказала заявитель Любовь Неймохова, ее семья занималась строительством частного дома по Старому Покровскому тракту в течение двух лет.

После долгожданного окончания стройки сегодня я наконец обратилась в службу единого окна «Сахатранснефтегаз» с пакетом документов для оформления заявки. Мне рассказали, что при подаче заявления специалист проверяет каждую заявку на предмет соответствия критериям социальной газификации. С момента подачи заявка отправляется в работу штаба социальной газификации и рассматривается в течение 30 рабочих дней, – поделилась Любовь.

В первую очередь заявление вместе со всеми необходимыми документами и данными отправляется в технический отдел для проверки технической возможности подключения. После положительного вердикта в штабе составляется договор на подключение, в котором указываются сроки, которые определяются региональной программой газификации РС(Я). Вместе с договором гражданину выдаются технические условия.

Как сообщили в штабе соцгазификации, на сегодняшний день принято более семи тысяч заявок, часть из которых отклоняется в связи с дублированием заявки или из-за несоответствия условиям программы, а это – обязательное наличие газовых сетей в населенном пункте и зарегистрированное в собственность домовладение жилого назначения. В 2022 году по плану «Сахатранснефтегаз» намерен газифицировать не менее 2000 домовладений. На сегодняшний день порядка 2200 договоров этого года уже заключены.

На этом этапе заявитель приглашается в службу единого окна, где ознакамливается с проектом договора и подписывает его. Теперь заявитель должен провести самостоятельно работы по газификации внутри участка и в доме, а его документы тем временем отправляются в проектно-сметное бюро в составе штаба. Специалисты рассчитывают протяженность газопровода, составляют смету.

После процедур по согласованию и утверждению документы отправляются на конкурс для определения подрядной организации, которая выполнит строительно-монтажные работы. Закрытым договор объявляется только тогда, когда пуск газа произошел и об этом составлен акт.

Напомним, что социальная газификация подразумевает подведение газопровода-ввода к границе земельного участка. В этом году региональный оператор должен построить порядка 140 километров газовых сетей в населенных пунктах Якутии в рамках программы социальной газификации. Для сравнения, в предыдущие годы мы строили около 40 километров газопроводов в год, – рассказал заместитель начальника УГРС по социальной газификации Моисей Ефимов.

Заявки по-прежнему принимаются на сайте SG.AOSTNG.RU – это предпочтительный электронный способ подачи заявки. Оформить заявление можно также в клиентском центре в Якутске на Петра Алексеева, 64 по предварительной записи по т. 319-777, а также в офисах районных филиалов компании.



