В Сахатранснефтегазе рассказали о практике стажеров

Одним из наиболее востребованных специальностей по линии Центра занятости является слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Стажеры получают возможность пройти производственную практику в промышленных предприятиях, в том числе в АО «Сахатранснефтегаз».

«Каждый год к нам приходит несколько десятков стажеров и практикантов, в том числе по договору с Центром занятости и по госпрограмме «Местные кадры в промышленность». В службу техобслуживания газового оборудования Управления газораспределительных сетей на производственную практику направляются стажеры, прошедшие курсы по специальностям «слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» и «водитель-слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», – рассказал начальник СТГО УГРС «Сахатранснефтегаз» Александр Чупров.

В текущем году по линии Центра занятости было направлено четверо стажеров, а в общем порядка 20 человек прошли практику в службе техобслуживания, включая студентов разных учебных заведений, например, Северо-Восточного федерального университета.

Каждого из них прикрепляют к работающей бригаде, которая обучает стажера принципам работы с газовым оборудованием, специальными приборами, документообороту. Обучение происходит непосредственно на выездах по заявкам, поступившим в службу техобслуживания, под шефством и контролем старших мастеров. При наличии свободных вакансий лучших из них официально трудоустраивают на работу.

Так, Леонид Прокопьев обратился в центр занятости в апреле, сразу прошел обучение.

«В мае меня направили на практику, в июне уже официально приняли на работу слесарем КИПиА. Сейчас я вместе с бригадой провожу пуски газа, ездим по заявкам на ремонт и обслуживание газовых котлов. Прийти в сферу газовой отрасли было мое желание, поскольку здесь работы всегда много, стабильная заработная плата, хороший коллектив. Теоретическое обучение это одно, но на практике получаю новый опыт каждый день, здесь важно не переставать учиться новому» – отметил слесарь СТГО.