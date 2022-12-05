В Сахатранснефтегазе рассказали о планах по социальной газификации на 2023 год

Алексей Колодезников рассказал о плане социальной газификации на 2023 год

⠀⠀⠀Генеральный директор национальной нефтегазовой компании «Сахатрасненфтегаз» Алексей Колодезников рассказал о плане социальной газификации на 2023 год и отметил, что в будущем году объем работ будет не менее масштабным.

⠀⠀⠀«У нас, в Якутии, уже сформированы планы догазификации домовладений на годы вперед. Например, в 2023 году у нас ожидается к реализации не менее масштабный план – мы планируем, что удаться построить порядка 1800 газопроводов-вводов. В разрезе районов наибольшее количество строительно-монтажных работ по социальной газификации ожидается в городе Якутске, Чурапчинском и Горном районах», — сказал он.

⠀⠀⠀Отметим, что в Якутии перевыполнен план социальной газификации на 2022 год — компания обеспечила готовность к пускам газа 3341 газопровод-ввод.

⠀⠀⠀По словам руководителя газовой компании, такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе.

⠀⠀⠀«Хочу подчеркнуть, что программа социальной газификации, инициированная партией «Единая Россия», в Якутии реализуется эффективно при тесном взаимодействии министерства промышленности и геологии, министерства труда и социального развития, органов власти муниципального уровня и компании «Сахатранснефтегаз» под председательством руководителя регионального штаба Айсена Сергеевича Николаева», — особо отметил Алексей Колодезников.

⠀⠀⠀Также он рассказал, что республика одна из первых в стране создала условия для максимального содействия своим жителям к подключению к газу.

⠀⠀⠀«Так, по поручению Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева, расширен список получателей субсидии на газификацию и в первую очередь такая программа направлена в помощь многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и семьям с низкими доходами. Также список дополнен ветеранами боевых действий, а также военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции и членами их семей», — сказал он.

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