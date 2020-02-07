В «Сахатранснефтегазе» прошли обучения по ГО и ЧС
7 февраля сотрудники АО «Сахатранснефтегаз» прошли плановое обучение по оказанию первой неотложной медицинской помощи при возникновении нештатных ситуаций на производстве.
— В нефтегазовом предприятии безопасность на производстве имеет первостепенное значение. При чрезвычайных случаях работники должны сразу оценить состояние пострадавшего и оказать медицинскую помощь. При практической отработке сердечно-лёгочной реанимации на тренажёре «Ambu», ведущий специалист службы ГО и ЧС Дмитрий Тихонов наглядно, по шкале приборов тренажёра, обучил технике искусственного дыхания, — отметил начальник службы ГО и ЧС Андрей Сивак.
Сотрудники прошли курс весьма познавательной лекции, а также научились оказывать первую помощь.
Фото: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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