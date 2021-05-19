В «Сахапечати» прокомментировали нашумевшую закупку

SakhaLife.ru.

На днях в СМИ вышла информация о том, что государственное автономное учреждение «Сахапечать» объявила аукцион на закупку тридцати четырех смартфонов Apple iPhone 11 за 1 733 016, 27 рублей. У многих возникли вопросы для чего нужны такие смартфоны в таком количестве. Генеральный директор «Сахапечать» Ньургуйаана СТРУЧКОВА по этому поводу дала комментарий, сообщает Ulus.media.

«Я очень рада, что наши коллеги «по цеху» рады за коллег в улусах. И очень широко распространили информацию о закупке 34 айфонов. Хочу добавить, что мы закупаем не только айфоны, но и компьютеры, об этом почему-то не упомянули в статье. В состав ГАУ РС (Я) «САХАПЕЧАТЬ» с прошлого года входят все улусные редакции республики. В прошлом месяце мы запустили в работу сетевые издания в каждой районной редакции наряду с печатными газетами. Теперь новости районов можно читать на их собственных редакционных сетевых изданиях. К примеру, Амгагазета.рф или Индустриясевера.рф, — сообщает генеральный директор.

По ее словам, теперь районные редакции готовят разнообразный медиаконтент для сетевых изданий, социальных сетей в каждом уголке республики, будь то Зырянка, Хонуу или Саскылах, Нерюнгри и Депутатский.