В «Саханефтегазсбыте» учреждено новое звание
В АО «Саханефтегазсбыт» учреждено почетное звание «Ветеран системы нефтепродуктообеспечения». Данное решение принято по итогам проведенной профсоюзной конференции и встречи коллектива с ветеранами компании. Инициатива была поддержана генеральным директором Виктором ЛЕБЕДЕВЫМ.
Отметим, что в 2020 году АО «Саханефтегазсбыт» отмечает 20-летний юбилей. Данная награда учреждена впервые в истории предприятия и поможет поощрить ветеранов компании и поднять престиж работы в системе нефтепродуктообеспечения.
Новое звание будет присваиваться высококвалифицированным сотрудникам за успехи в развитии нефтебазового комплекса, имеющих стаж работы в ГП «Якутнефтепродукт» и АО «Саханефтегазсбыт» более тридцати лет.
Присвоение награды ежегодно будет определять комиссия предприятия в соответствии с утвержденным Коллективным договором. Обладателям звания предоставляется дополнительная скидка на санаторно-курортное лечение и ежегодное единовременное вознаграждение.
АО «Саханефтегазсбыт» придерживается принципов высокой социальной ответственности и традиционно уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды на предприятии.
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