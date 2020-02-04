В «Саханефтегазсбыте» учреждено новое звание

В АО «Саханефтегазсбыт» учреждено почетное звание «Ветеран системы нефтепродуктообеспечения». Данное решение принято по итогам проведенной профсоюзной конференции и встречи коллектива с ветеранами компании. Инициатива была поддержана генеральным директором Виктором ЛЕБЕДЕВЫМ.

Отметим, что в 2020 году АО «Саханефтегазсбыт» отмечает 20-летний юбилей. Данная награда учреждена впервые в истории предприятия и поможет поощрить ветеранов компании и поднять престиж работы в системе нефтепродуктообеспечения.

Новое звание будет присваиваться высококвалифицированным сотрудникам за успехи в развитии нефтебазового комплекса, имеющих стаж работы в ГП «Якутнефтепродукт» и АО «Саханефтегазсбыт» более тридцати лет.

Присвоение награды ежегодно будет определять комиссия предприятия в соответствии с утвержденным Коллективным договором. Обладателям звания предоставляется дополнительная скидка на санаторно-курортное лечение и ежегодное единовременное вознаграждение.

АО «Саханефтегазсбыт» придерживается принципов высокой социальной ответственности и традиционно уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды на предприятии.