В «Саханефтегазсбыте» прошли бесплатные юридические консультации

Накануне Дня правовых знаний в Республике Саха (Якутия) в АО «Саханефтегазсбыт» проведены бесплатные юридические консультации. Сотрудники юридического отдела компании оказали помощь в сфере гражданско-правовых отношений.

Вр.и.о. генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев подчеркнул, что проведение Дня правовых знаний в Якутии способствуют защите прав, свобод и законных интересов населения.

«Граждане, обратившиеся в этот день за помощью, нашли компетентные ответы на свои волнующие вопросы. Такое мероприятие проводится в компании впервые и в дальнейшем эта начинание будет продолжено. Проведенная благотворительная акция свидетельствует о потребности в бесплатной юридической помощи», — сказал Виктор Лебедев.

Отметим, что День правовых знаний установлен указом Президента Республики Саха (Якутия) от 5 октября 2010 г. № 284 и направлен на реализацию Концепции повышения правовой культуры населения региона. В этот день по всей республике проводятся круглые столы, бесплатные юридические консультации и другие правовые акции.