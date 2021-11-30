В «Сахафильм» назначен новый руководитель

Заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина СИЛИНА 30 ноября официально представила коллективу Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» нового директора. Главную кинокомпанию республики возглавила известный и опытный продюсер Сардана САВВИНА.

— Кандидатура Сарданы Саввиной, была предложена в первую очередь коллективом, и поддержана министерством культуры. Она опытный продюсер, руководитель, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях кино дела — от идеи и производства, до проката и встречи готовой картины со зрителями. Уверены, что те начинания, которые были заложены прежним руководителем кинокомпании Дмитрием Шадриным будут продолжены, и «Сахафильм» получат новый импульс к развитию и новым победам. Задач стоит много, сейчас принимается концепция о развитии кино, будет разрабатываться закон о поддержке кинематографии. В проекте строительство кинопавильона. У якутского кино впереди большое будущее, к этому мы стремимся и над этим работаем, — отметила Марина Силина.

От лица кинематографистов выступил председатель Союза кинематографистов Алексей РОМАНОВ, который поздравил Сардану Саввину с назначением, отметив, что начинается новый этап в развитии кинокомпании и якутского кино. Сардана Саввина в свою очередь поблагодарила коллектив за доверие.

Сардана Саввина известна в России как успешный продюсер. Отличник профессионального образования РС(Я), Отличник культуры РС(Я), Лауреат государственной премии им. А.Е.Кулаковского. Окончила Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова (факультет иностранных языков), Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова, Северо-восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова.

Работала учителем английского языка в школе-гимназии №26 г.Якутска, преподавателем, а затем старшим преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин, затем начальником отдела международных связей Арктического государственного института культуры и искусств, начальником отдела международного сотрудничества Театра Олонхо. С 2018 г. являлась продюсером в кинокомпании «Сахафильм».