В «Сахаэнерго» запустили сервис онлайн-оплаты без комиссий через сайт энергокомпании

АО Сахаэнерго (ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро») заботится о своих клиентах и запустило в работу на сайте компании обновленный сервис «Личный кабинет». Теперь абоненты получили возможность оплачивать потребленные ресурсы в режиме онлайн без банковской комиссии.

Через электронный сервис жители 23 улусов, входящих в зоны обслуживания «Сахаэнерго», могут передавать показания приборов учета и своевременно производить оплату за электроэнергию и тепло без посещения офиса энергокомпании, а также получать всю необходимую актуальную информацию о состоянии своего лицевого счета. С помощью сервиса «Личный кабинет» потребители смогут направить в энергокомпанию заявку о технологическом присоединении, а также отслеживать историю платежей, начислений и возможных задолженностей.

Воспользоваться новым сервисом просто: достаточно пройти простую регистрацию на сайте Сахаэнерго и подтвердить свой профиль.

Обновлённый функционал «Личного кабинета» могут оценить и юридические лица. Им доступны функции по отслеживанию задолженностей, скачиванию счетов для оплаты, передаче показаний приборов учета, возможность отслеживать историю взаиморасчетов. Для быстрого перехода на сайт можно воспользоваться QR-кодом. Потребителям достаточно навести камеру телефона или планшета на указанный штрих-код и следуя инструкции легко оплачивать счет за электроэнергию, не выходя из дома.

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