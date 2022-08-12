В Сахаэнерго студенты-энергетики прошли производственную практику

АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) создает условия для подготовки новых молодых кадров и активно сотрудничает с профильными учебными заведениями.

В энергокомпании за лето прошли производственную практику 20 студентов, обучающихся по специальности “Энергоснабжение”. Будущие энергетики ознакомились с практической частью выбранной профессии на базе Производствеенного центра и Кобяйского филиала.

В Кобяйские электрические сети выехали практиканты-старшекурсники. Студенты на месте прошли целевой инструктаж по технике безопасности, получили спецодежду и под кураторством опытных наставников освоили труд сельских энергетиков. Практиканты работали на установке опор ЛЭП, расчистке мелколесья, которое растет вокруг трансформаторных подстанций и опор линий электропередачи. Помимо этого они ознакомилась с работой ремонтной бригады по разборке, промывке и сборке дизель-генераторов в рамках подготовки оборудования к предстоящей зиме. Студенты также устанавливали информационные таблички на энергообъектах и учились заполнять документацию.

«Ребята молодцы. Трудолюбивые и грамотные, понимают суть работы. Мы нашими студентами очень довольны. Навыки, которые они получили на «земле», на производстве, пригодятся не только для дальнейшей учебы, но и для работы после получения диплома», – рассказал Сергей Фазлыев, мастер ремонта и эксплуатации электрооборудования ДЭС «Сангар» Кобяйских ЭС, наставник практикантов.

Айсен Мигалкин в этом году перешел на выпускной 4-й курс Физико-технического института СВФУ по направлению “Электроэнергетика и электротехника» и рад, что попал именно в группу, которая приехала в Кобяй.

«Наша производственная практика длилась три недели, но мы всем коллективом решили остаться еще на 2 месяца поработать учениками электромонтера 2 разряда. Нам здесь очень нравится и за лето я окончательно решил, что после института буду работать в системе Сахаэнерго. Могу выехать и на Север, в Арктику. Предприятие нам создало все условия – жилье, наставники, заработная плата, компенсация расходов на проезд. Мы получили здесь большой производственный опыт и теперь знаем, как работает дизельная энергетика. К нам все относятся дружелюбно, поддерживают. Коллеги в выходной день даже возили нас на рыбалку, а по вечерам мы с местными ребятами играем в футбол и волейбол», – делится впечатлениями Айсен Мигалкин.

В Сахаэнерго после возвращения студентов-практикантов в Якутск планируется встреча с руководством предприятия, чтобы усовершенствовать систему работы с учебными заведениями, пригласить и закрепить молодые кадры в северных и арктических филиалах.