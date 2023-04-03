В Сахаэнерго состоялось совещание с участием руководителей районных филиалов

В АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) состоялось ежегодное общесистемное производственное совещание с участием руководства Исполнительной дирекции и начальников районных филиалов.

Основной темой расширенной встречи стало подведение итогов осенне-зимнего периода 2022-2023 годов, а также обсуждение планов работы. Совещание открыл генеральный директор Сахаэнерго Гаврил Алексеев, который озвучил состояние производственной и финансовой деятельности Общества.

Руководство Сахаэнерго представило итоги финансово-хозяйственной деятельности энергокомпании, исполнения инвестиционной программы и энергосбытовой работы, а также информация по ресурсообеспечению производственной деятельности, выполнению требований по охране труда и противопожарной безопасности, реализации кадровой политики. Начальники филиалов отчитались о реализации ремонтной программы, отметили вопросы, требующие индивидуального решения, поделились опытом.

«Несмотря на проблемы, вызванные внешними факторами, в 2023 году мы запланировали большой объем работы. Первостепенная задача – повышение надежности поставки электро- и тепловой энергии, успешное прохождение отопительного сезона и подготовка к следующей зиме, а также выполнение работ по перевозкам топлива для нужд всех энергообъектов», — подчеркнул генеральный директор Гаврил Алексеев.

В рамках совещания подведены итоги ежегодного корпоративного конкурса на звание «Лучший филиал по энергосбытовой деятельности» по результатам работы в 2022 году. Звание победителя завоевал коллектив Производственного центра. В торжественной обстановке главному инженеру филиала Алексею Дьячковскому вручен переходящий кубок победителя.

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