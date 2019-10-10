В Сахаэнерго проходит месячник гражданской обороны

В рамках всероссийского месячника по ГО и ЧС сотрудники исполнительной дирекции АО «Сахаэнерго» поддерживают готовность к действиям в опасных ситуациях. В эти дни на предприятии прошли тренировка по эвакуации персонала, сигналам оповещения пожарной сигнализации с обучением по применению огнетушителей и лекция о правилах поведения и действиях в условиях чрезвычайной ситуации.

По сценарию противопожарной тренировки на третьем этаже здания исполнительной дирекции произошло возгорание и сильное задымление. Персонал компании по инструкции оперативно покинул помещение, в том числе по аварийной лестнице. На территории заднего двора здания специалисты по ГО и ЧС продемонстрировали сотрудникам принцип действия двух видов огнетушителей и предоставили возможность желающим самостоятельно протестировать оборудование.

Главный специалист ГО и ЧС АО «Сахаэнерго» Борис Сивцев провел для сотрудников вводную лекцию по гражданской обороне, во время которой напомнил основные действия при различных чрезвычайных ситуациях, а также продемонстрировал несколько информативных видеороликов.

«Совершенствование знаний об основах гражданской обороны – это только половина дела, нужны еще умения. Поэтому практические занятия важны так же, как теоретические. В этом году мы не только примеряем противогазы, но и показываем, как пользоваться разными видами огнетушителей. Это касается каждого, ГО – система мероприятий по подготовке и защите населения от разных опасностей. Предупрежден – значит «вооружен»», – прокомментировал Борис Сивцев.

Весь октябрь сотрудники Группы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сахаэнерго будут проводить плановые мероприятия, направленные на отработку взаимодействия персонала и оперативного обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, проверку работоспособности систем связи и оповещений, а также проверку знаний по ГО и ЧС сотрудников в системе «Олимпокс».