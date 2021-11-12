В Сахаэнерго приступили к ревакцинации

В Сахаэнерго идет активная организация ревакцинации. На первом этапе прививочной кампании было привито 98 % от общего числа работников. Ревакцинацией предстоит охватить персонал в Якутске и в 17 районных филиалах.

Начальник Управления по работе с персоналом АО «Сахаэнерго» Наталья Головченко: «Мы провели опрос среди наших сотрудников, чтобы узнать пожелания коллективак проведению ревакцинации. Многие хотят получить вакцину «Спутник Лайт» и желательно на месте работы. Мы учтем все эти моменты при работе с медицинскими учреждениями. Здоровье членов коллектива для нас – одна из приоритетных задач».

На особом контроле энергокомпании находится вопрос защиты от опасного вируса персонала отдаленных филиалов. Во всех объектах Сахаэнерго проводится регулярная дезинфекция, персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.

В целях сохранения здоровья коллектива и групп риска, на удаленную форму работы переведены беременные женщины и те, кто контактировал с больным COVID-19 в семье или на работе.