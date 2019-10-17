В Сахаэнерго наградили самых талантливых и активных детей

Оля и Вася Дьячковские с тренером

В Сахаэнерго подвели итоги ежегодного конкурса «Наши дети». За выдающиеся достижения юные спортсмены, интеллектуалы и выпускники были награждены денежными грантами по программе поддержки и развития детей работников компании.

Елена Суворова с гордостью рассказывает о достижениях своего любимого сына: «Мой сын изучает английский язык, причем очень успешно. А этим летом после поездки в лагерь заявил, что еще и корейский будет изучать. Попробовал, теперь учит два языка. Я рассказала ему про грант, он очень обрадовался. Алексей многое успевает, не только участвовать в олимпиадах и занимать там призовые места, но еще и плаванием заниматься, и в соревнованиях принимать участие».

Ведущий бухгалтер отдела учёта доходов и затрат исполнительной дирекции и сводной отчетности Айталина Дьячковская: «Мы взяли три гранта в этом году, чему очень рады. Вася и Оля занимаются Северным многоборьем и танцами, активно участвуют в самых разных конкурсах и соревнованиях. Поощрение отдам им на карманные расходы, Василий уже запланировал телефон себе купить новый, как раз добавит. Они у нас с мужем очень активные и самостоятельные дети», — поделилась Айталина.

Энергетики поздравляют конкурсантов с блестящими результатами в учебе и спорте и желают каждому новых ярких побед, вдохновения и успехов во всех начинаниях!

Интеллектуал года–2019

Алексей Степанов, сын Елены Суворовой

Возрастная категория от 7 до 13 лет:

1 место – Юрий Рязанский (сын Александра Рязанского – ведущего инженера СМТСиТ)

2 место – Алексей Степанов (сын Елены Суворовой – ведущего бухгалтера УБиНУ)

3 место – Василий Дьячковкий (сын Айталины Дьячковской — ведущего бухгалтера УБиНУ)

Возрастная категория от 14 до 18 лет:

1 место – Алина Логвинова (сын Руслана Логвинова – Зырянский РЭС)

2 место – Оксана Филиппова (дочь Сарданы Константиновой – Оленекский РЭС)

3 место – Мария Егорова (дочь Петровой Парасковьи – начальника ОУМТРиГП)

Спортсмен года–2019

Михаил Скорняков, сын Натальи Сотниковой

Возрастная категория от 7 до 13 лет:

1 место – Михаил Скорняков (сын Натальи Сотниковой – ведущего бухгалтера УБиНУ)

2 место – Ольга Дьячковская (дочь Айталины Дьячковской — ведущего бухгалтера УБиНУ)

3 место – Василий Дьячковский (сын Айталины Дьячковской — ведущего бухгалтера УБиНУ)

Возрастная категория от 14 до 18 лет:

1 место – Оксана Филиппова (дочь Сарданы Константиновой – Оленекский РЭС)

2 место – Иван Потапов (сын Семена Потапова – Верхоянские ЭС)

3 место – Максим Мартимьян (сын Владимира Мартимьяна – начальника УИТ)

Выпускник года–2019

Золотые медалисты школ:

Софья Залесская (дочь Залесского Алексея – Олекминский РЭС)

Диана Наумова (дочь Наталии Наумовой – экономиста УТО)

Дипломы с отличием:

Айталина Лаптева (дочь Алексея Лаптева – Эвено-Бытантайский РЭС)

Диплом бакалавра с отличием:

Розалия Андреева (дочь Анжелики Андреевой – начальника ОНУОиРНРО)

Анна Фролова (дочь Николая Фролова – Чокурдахский РЭС).