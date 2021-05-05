В СахаЭкспоЦентре открылся магазин «Мастерская Петра Алексеева»

Дорогие друзья!

Теперь можно приобрести изделия производства мастера-ювелира Петра Алексеева : мужские ремни 4х видов, Илин кэлин кэбиhэр разного размера, обереги, талисманы, амулеты, ювелирные украшения из серебра и золота в центре Якутска в МАГАЗИНЕ «Мастерская Петра Алексеева» в ТЦ «СахаЭкспоЦентр» на 5этаже. Работаем каждый день с 10ч до 20ч. Телефон магазина 89991734244.

Заказы принимаются по телефону офиса 89241657926, вацап. Работаем на обмен ЗОЛОТА и СЕРЕБРА. Высылаем в улусы Якутии и по России, и по всему миру. @masterskaya_petr

Есть в наличии исконно якутские украшения, воссозданные по музейным раритетам, которые носили наши предки в 18,19вв. Украшения мастера-ювелира Петра Алексеева передаются по наследству из поколения в поколение.