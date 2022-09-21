Режиссер и хореограф из Москвы готовят новые номера в Сахацирке

В Государственном цирке Якутии над постановкой новых номеров начинают работать режиссер, продюсер, артист цирка Никулина на Цветном бульваре, директор CHERNOV CREATION, обладатель наивысших наград на международных конкурсах в Москве, Париже, Будапеште и Монако Дмитрий Чернов и хореограф проектов «Танцы со звездами», «Dance Революция», член команды наставников шоу-проекта «Танцы на ТНТ» Павел Ефремов, сообщает ЯСИА.

Дмитрий Чернов из семьи цирковых артистов, с 1993 года работает в жанре жонглирования. С 2002 года сотрудничает с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре, где выступает с традиционным номером, а также своим индивидуальным номером «Шаман». Уникальность номера в том, что при жонглировании используются детали костюма и трюки, которые никто до него не исполнял. До появления «Шамана» выступал со своим отцом Валентином Черновым в номере «Акробаты-жонглеры с большими мячами».

В настоящее время занимается продюсированием и режиссурой цирковых номеров, шоу-программ и масштабных мероприятий. Дмитрием Черновым совместно с хореографом Павлом Ефремовым в Государственном цирке Якутии поставлено четыре номера: «Русская палка», «Жонглер на лошади», «Семья», «Лошадь на воле».