В Сахацирке наступила арабская ночь

Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея РАСТОРГУЕВЫХ представил своим зрителям сказочное представление «Волшебная лампа» по мотивам известной арабской сказки и легендарного диснеевского мультфильма.

Сюжет данной сказки известен практически каждому — дочь султана, которая живёт в Аграбе, случайно встречает бедняка Аладдина. Молодые люди влюбляются в друг друга, однако на пути к счастью стоит визир Джафар. Конечно же, Добро и Любовь побеждают Зло, но не без помощи волшебного Джинна.

Автором и постановщиком представления является главный режиссер цирка Мария ХАРЛАМПЬЕВА-ПОПОВА.

Роли исполнили: Жасмин — Айталина КСЕНОФОНТОВА, Аладдин — Иннокентий СЛЕПЦОВ, обезьянка Абу — Эдуард ВАСИЛЬЕВ, султан — заслуженный артист Якутии Дмитрий КОЛОСОВ, Джинн — Дьулустан СОФРОНОВ, Джафар — заслуженный артист Якутии Ростислав ЛЕБЕДЕВ, Попугай Яго — Анна ВИНОКУРОВА, рассказчик Оле — Лукойе — Дарья ГУЛЯЕВА, в массовых сценах артисты цирка и балета.

Иннокентий СЛЕПЦОВ, исполнитель роли Аладдина:

«Когда меня утвердили на роль Аладдина, я первым делом пересмотрел мультфильм Диснея и художественный фильм, хотел посмотреть и узнать присущие ему мимику и привычки. Насчёт исполненных трюков, то для меня выполнить их не было сложным делом, однако я был в ответе за партнёршу. Наш спектакль очень красочный, режиссёр Мария ХАРЛАМПЬЕВА — ПОПОВА отлично адаптировала сказку».

Айталина КСЕНОФОНТОВА, «Жасмин»:

«Для меня исполнение такой роли очень волнительно, так как я впервые исполняю главную роль в представлении. Чтобы подготовиться к роли, я дважды пересмотрела фильм, но во время подготовки мне сложно давалась актёрская игра. В первые дни было сложно проявлять эмоции и в то же время попадать в голос своего персонажа. Всё это было ново и непривычно, но мне всегда интересно узнавать что-то новое для себя. Специально для представления научилась номеру «воздушное полотно». Надеюсь, что многим понравится наше сказочное представление!»

Эля, зрительница:

«Я сегодня пришла с мамой и младшим братиком. Мне 7 лет, я уже смотрела мультик про Аладдина. И сегодняшнее представление очень понравилось, особенно ковёр-самолёт, который летал по-настоящему с Аладдином, а еще номера акробатов, воздушных гимнастов, лошадей, голубей. Я очень рекомендую сходить на этот спектакль!»

Представление «Волшебная лампа» еще состоится 25 апреля на арене Сахацирке, те, кто не успел посмотреть, могут это сделать.