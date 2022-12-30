30.12.2022
18:09
185
Экономика
В «Сахабулте» испорчен очень дорогой манекен – читатель
Аудитория SakhaLife обширна. Нас читают и руководители, и предприниматели, и творческие люди, и студенты, и пенсионеры. Одна из читательниц обратила внимание на фото, сопровождающие статью о награждении генерального руководителя концерна «Сахабулт».
— Манекены, выставленные в магазине «Сахабулт» в ТРК «Туймаада» Якутска очень дорогие. Это специальные манекены, взрослые и детский, которые не каждый магазин может себе позволить. Еще несколько лет назад каждый из них стоил около 40 тысяч рублей. На фото SakhaLife видно, что детский манекен испорчен. Просто сердце кровью обливается. Показательное отношение к имуществу у «Сахабулта», — пишет читательница-предприниматель, владеющая собственным магазином.
Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.12.2022
0
38
30.12.2022
0
72
30.12.2022
0
168
30.12.2022
0
98
30.12.2022
0
160
30.12.2022
0
237
30.12.2022
0
154
30.12.2022
0
109
30.12.2022
0
144
30.12.2022
0
424
30.12.2022
0
132
30.12.2022
0
184
30.12.2022
0
171
30.12.2022
0
1330
30.12.2022
0
208
30.12.2022
0
358
30.12.2022
0
759
30.12.2022
0
139
30.12.2022
0
473
30.12.2022
0
1492
30.12.2022
0
298
30.12.2022
0
227
30.12.2022
0
957
30.12.2022
0
287
30.12.2022
0
183
30.12.2022
1
2031
30.12.2022
0
183
30.12.2022
1
212
30.12.2022
0
403
30.12.2022
0
247
30.12.2022
0
1115
30.12.2022
0
982
30.12.2022
0
307
30.12.2022
0
158
30.12.2022
0
1020
30.12.2022
2
1572
30.12.2022
1
1453
30.12.2022
0
296
30.12.2022
1
2030
30.12.2022
0
761
30.12.2022
0
1948
30.12.2022
0
735
30.12.2022
0
6913
30.12.2022
0
938
29.12.2022
0
510
29.12.2022
0
629
29.12.2022
0
359
29.12.2022
1
882
29.12.2022
0
3128
29.12.2022
0
879
29.12.2022
0
1561
29.12.2022
0
1746
29.12.2022
1
925
29.12.2022
0
390
29.12.2022
0
847
29.12.2022
0
964
29.12.2022
0
1775
29.12.2022
0
1283
29.12.2022
0
389
29.12.2022
0
315
ТОП НОВОСТИ
26.12.2022
Лучший комментарий
21
45079
27.12.2022
2
29795
24.12.2022
0
16855
25.12.2022
0
14652
25.12.2022
0
13607
26.12.2022
0
11854
28.12.2022
0
8223
24.12.2022
1
7261
24.12.2022
0
7106
Добавить комментарий