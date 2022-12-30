В «Сахабулте» испорчен очень дорогой манекен – читатель

Аудитория SakhaLife обширна. Нас читают и руководители, и предприниматели, и творческие люди, и студенты, и пенсионеры. Одна из читательниц обратила внимание на фото, сопровождающие статью о награждении генерального руководителя концерна «Сахабулт».

— Манекены, выставленные в магазине «Сахабулт» в ТРК «Туймаада» Якутска очень дорогие. Это специальные манекены, взрослые и детский, которые не каждый магазин может себе позволить. Еще несколько лет назад каждый из них стоил около 40 тысяч рублей. На фото SakhaLife видно, что детский манекен испорчен. Просто сердце кровью обливается. Показательное отношение к имуществу у «Сахабулта», — пишет читательница-предприниматель, владеющая собственным магазином.