11.05.2022
21:06
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Происшествия

В с.Майя загорелась трава вблизи жилого дома

11 мая в 10:37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы на ул. Лесная в с. Майя Мегино-Кангаласского района. Через шесть минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдался густой дым, открытый огонь. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м.

Благодаря профессиональным действиям огнеборцев от огня спасены рядом стоящий жилой дом, теплица и сарай. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники ГПС РС (Я).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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