В Колымское оперативно выехали ремонтники

В с. Колымское Нижнеколымского района оперативно выехала группа специалистов вместе с главным инженером Нижнеколымского филиала «Сахаэнерго» Ярославом Бандеровым. На ДЭС села ведутся срочные ремонтные работы.



В соответствии с регламентом во время ремонтных работ будут производиться временные ограничения, необходимые для поочерёдного подключения потребителей.



В настоящее время в с. Колымское электроснабжение ограничено у части потребителей села. Остальные жители обеспечены электроэнергией в полном объёме.