16.01.2022
17:55
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Происшествия

В Колымское оперативно выехали ремонтники

В с. Колымское Нижнеколымского района оперативно выехала группа специалистов вместе с главным инженером Нижнеколымского филиала «Сахаэнерго» Ярославом Бандеровым. На ДЭС села ведутся срочные ремонтные работы.

В соответствии с регламентом во время ремонтных работ будут производиться временные ограничения, необходимые для поочерёдного подключения потребителей. 

В настоящее время в с. Колымское электроснабжение ограничено у части потребителей села. Остальные жители обеспечены электроэнергией в полном объёме.

Фото: сайт "Якутскэнерго"
Источник: Пресс-служба АО "Сахаэнерго"
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