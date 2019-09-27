В с. Кэнтик введена водоочистная станция

Еще одним радостным событием для жителей Верхневилюйского улуса в День государственности Республики Саха (Якутия) стало торжественное открытие блочно-модульной водоочистной станции производительностью 50 куб. м. в сутки в с. Кэнтик.

С открытием новой водоочистной станции жителей села поздравили глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, глава Верхневилюйского улуса Владимир ПОСКАЧИН, глава с. Кэнтик Валерий НИКОЛАЕВ.

Айсен Николаев напомнил, как в августе прошлого года в результате прорыва дамб дражных котлованов Мирнинского ГОК-а были загрязнены реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй. В результате чего остро встал вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей вилюйской группы улусов. «И сегодня благодаря слаженной работе администраций вилюйской группы улусов, общественных организаций, руководства республики и компании «АЛРОСА» с этого года в республике в рамках реализации республиканской программы по развитию систем водоснабжения вводятся водоочистные станции. Это уже вторая станция из 14-ти подобных планируемых объектов, первая станция была введена в с. Хоро. Хочу поблагодарить руководство Министерства ЖКХ и энергетики республики, Фонда будущих поколений, строителей, работников Новосибирской компании ООО «Инженерные сети «Проект», которые оснастили водоочистную станцию современным высококачественным оборудованием. Ведь от качества чистой питьевой воды напрямую зависит жизнь и здоровье наших граждан», — отметил Ил Дархан.

Глава с. Кэнтик Валерий Николаев озвучил, что жители села давно поднимали вопрос по обеспечению чистой питьевой водой. «Отрадно, что благодаря усилиям руководства республики и правительства, профильного министерства, компании «АЛРОСА» за короткий период времени в нашем селе построена новая водоочистная станция. Это очень важно, потому что теперь жители нашего села будут обеспечиваться чистой питьевой водой», — сказал он.

Глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин сообщил, что до конца года такие же современные водоочистные станции будут введены в селах Балаганнах и Нам.

Станция представляет собой блочно-модульную установку, в которой применяется современная система очистки воды методом электрокоагуляции. Объект должен обеспечить безопасную и качественную воду для питьевых нужд населения, не взирая на любые техногенные и природные происшествия и вне зависимости от используемых источников водоснабжения – реки, озера, скважинного забора воды.

Станция не требует участия человека и полностью автоматизирована, что позволяет дистанционно снимать необходимые показания и отслеживать весь технологический процесс.

Также в ходе торжественного запуска водоочистной станции главе села Кэнтик были вручены ключи от новой водовозной автоцистерны.