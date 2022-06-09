В ряде районов Якутии введен особый противопожарный режим

По состоянию на 9 июня в Алданском, Томпонском и Среднеколымском районах установлен IV класс пожарной опасности леса, на завтра ожидается в Усть-Майском и Таттинском районах. Учитывая прохождение лесопожарного сезона, температурный режим, дефицит осадков и порывы ветра существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров в данных районах. На остальной территории Якутии преобладает II, III класс пожароопасности леса. В целях профилактики в 16 районах введен особый противопожарный режим.

Сейчас особый противопожарный режим действует на территории Алданского, Амгинского, Абыйского, Вилюйского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского, Олекминского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и Эвено-Бытантайского районов и в г. Якутск.

В ежедневном режиме сотрудники органов Государственного пожарного надзора проводят мероприятия по надзору (контролю) и профилактике природных пожаров. С начала сезона составлено 139 протоколов об административном правонарушении и вынесено 84 постановления, на общую сумму штрафов свыше 150 тысяч рублей.

«Особый противопожарный режим – это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти в случае повышения пожарной опасности. При его введении выезд в леса населению категорически запрещен, как и разведение открытого огня. За сутки отработало 10 патрульно-контрольных групп, в составе 16 человек и 10 единиц техники. Выставлен 31 пост, ограничивающий допуск населения в леса», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Добавим, что по оперативным данным Авиалесоохраны с начала пожароопасного сезона 2022 г. на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 37 природных пожаров, общая площадь пройденная огнём составила 1 180,9 , из них 944,4 га — лесная, 236,5 га — нелесная. Сегодня, наиболее сложная обстановка сохраняется в Олекминском районе, где по данным Якутской авиабазы локализован 1 крупный очаг у н.п. Чапаево, тушение осложняется высоким классом пожарной опасности леса, ветреной погодой и труднодоступной местностью.