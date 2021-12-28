В Русском театре выходит премьера новогоднего мюзикла «Машина времени»

Традиционно в новогодние дни Русский драматический театр им А.С. Пушкина приготовил для своих зрителей подарок. 2 января театр выпускает премьеру — музыкально-драматический спектакль «Машина времени».

Это будет спектакль, полностью основанный на музыке культовых рок-групп «Машина времени», «Браво»… Русский театр не изменяет себе, зрителей ждет потрясающая музыка легендарных музыкантов, живой вокал, много танцев, настоящий автомобиль на сцене и, конечно, новогоднее настроение.

О чем эта история. «Машина времени» — своего рода продолжение прошлогодней новогодней премьеры театра «Я буду ждать…». Но если тогда зрители оказывались в десятилетии ярких стиляг, то сейчас история погружает в не такие уж и далекие времена конца 80-ых, когда фраза «партия, дай порулить» и Ленинградский рок-клуб формировали целое поколение. Время перемен, время надежд и любви.

Он — простой советский инженер-изобретатель, она — обычный детский врач в поликлинике. Друзья детства, пережившие много и знающие друг о друге всё. Жизнь вокруг кипит и набирает скорость, но эти двое будто замерли на месте, не решаясь сделать шаг навстречу будущему. То ли потому, что они последние советские романтики, толи потому, что выйти из пресловутой «френд-зоны» не так уж просто. А может от дружбы до любви, не такой и большой шаг?

Автор идеи и музыкальный руководитель — Сергей Ацегейда

Драматург — Анна Ячичурова

Режиссер-постановщик — Андрей Габышев

Сценография — Андрей Волков

Художник по костюмам — Евдокия Сотникова

Хореография — Алла Бузмакова

ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ СОСТОЯТСЯ В НОВОГОДНИЕ ДНИ: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января

Начало в 18.00

Возрастное ограничение: 12 +

БИЛЕТЫ:

— в кассе театра — Ленина, 21 (с 10.00 до 19.00, без перерыва и выходных). тел.: 42-46-91, 32-52-06.

— на сайте театра ГАРДТ.РФ

— Билеты на спектакль можно приобрести по программе «Пушкинская карта»!

Инстаграм театра: @gardt_pushkina