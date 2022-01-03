В Русском театре состоялась премьера музыкального спектакля «Машина времени»

Спектакль идет по 9 января

Показы премьерного музыкально-драматического спектакля «Машина времени» (12+) в Русском драматическом театре будут идти ежедневного по 9 января. Зрителей ждет живой вокал, музыка «Машины времени», «Браво» и настоящая раритетная Волга на сцене.

Автор идеи и музыкальный руководитель спектакля Сергей Ацегейда.

«Идея проста. Как 90% песен, существующих на планете — о любви, так же и этот спектакль — о любви. Если кто-то из наших зрителей видел нашу прошлогоднюю новогоднюю премьеру «Я буду ждать…», то новая постановка является своего рода продолжением. Вся линия героев раскрывается в песнях, танцах… Сложность в том, что на актеров ложится большое количество задач, т.к. им приходится не просто танцевать, но и петь вживую», — рассказал автор идеи Сергей Ацегейда.

Танцы в спектакле поставила хореограф и актриса театра Алла Бузмакова, которая поделилась, что опиралась на воспоминания о юности своего старшего брата.

— Для меня середина — конец 80-х время детства. Более того, мы работали сразу над двумя спектаклями — детской музыкальной сказкой «Кентервильское привидение», где также очень много танцев и полностью живой вокал, и вечерним новогодним — «Машина времени». Времени было мало, но благодаря нашим актерам, тому, что они легко идут на эксперименты, благодаря их профессионализму, все получилось», — поделилась актриса.

Спектакль рассказывает об истории любви в декорациях СССР конца 80-х годов прошлого века. Он — простой советский инженер-изобретатель, который мечтает создать настоящую машину времени, чтобы спасти погибших родителей. Она — рядовой врач в поликлинике. Друзья детства, живущие напротив и знающие друг о друге всё. Жизнь вокруг набирает скорость, но эти двое, как последние советские романтики, будто замерли на месте, не решаясь сделать шаг навстречу будущему.

Автор идеи и муз. руководитель — Сергей Ацегейда. Драматург — Анна Ячичурова. Режиссер-постановщик — Андрей Габышев. Сценография — Андрей Волков. Художник по костюмам — Евдокия Сотникова. Хореография — Алла Бузмакова.

Спектакль идет 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января. Начало в 18.00.

БИЛЕТЫ:

— в кассе театра — Ленина, 21 (с 10.00 до 19.00, без перерыва и выходных). тел.: 42-46-91, 32-52-06.

— на сайте театра ГАРДТ.РФ

— Билеты можно приобрести по программе «Пушкинская карта»!

Инстаграм театра: @gardt_pushkina