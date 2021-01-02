02.01.2021
20:31
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Культура

В Русском театре премьера в стиле рокабилли

В первые новогодние дни Русский театр ждет зрителей на премьере! Труппа подготовила музыкально-драматический спектакль «Я БУДУ ЖДАТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ПРИДЕТЕ».

Какой сюжет? Самый новогодний! Добрая история о дружбе, о вере во в светлое и, конечно, о любви. Идея спектакля удивительна — она началась с плейлиста Сергея Ацигейды, зав. музчастью театра. Все песни будут исполняться нашими актерами вживую. Подпевать зрителям разрешается!

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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