11.11.2022
19:24
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Культура

В Русском театре премьера «АраППетра»

Русский театр представляет премьеру спектакля «АраППетра», посвящённую 350-летию российского императора Петра I.

Это вольная интерпретация романа Александра Пушкина «Арап Петра Великого». Роль российского императора исполняет директор театра Александр Лобанов. Арапа играет Степан Федоренко, сообщает тгк @yakutia_kp

Фото: тгк @yakutia_kp
Источник: тгк @yakutia_kp

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