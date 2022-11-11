11.11.2022
19:24
124
Культура
В Русском театре премьера «АраППетра»
Русский театр представляет премьеру спектакля «АраППетра», посвящённую 350-летию российского императора Петра I.
Это вольная интерпретация романа Александра Пушкина «Арап Петра Великого». Роль российского императора исполняет директор театра Александр Лобанов. Арапа играет Степан Федоренко, сообщает тгк @yakutia_kp
Фото: тгк @yakutia_kp
Источник: тгк @yakutia_kp
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