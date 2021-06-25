В РСХБ запустили новый сервис «Землевед»

Россельхозбанк начнет предоставлять цифровой сервис анализа почвы на макро- и микроэлементы, чтобы повысить урожайность полей

Россельхозбанк совместно с партнером «ИнноГеоТех» запустили первый прототип сервиса «Землевед», который позволит фермерам сдать образец почвы на комплексный агрохимический анализ (макро- и микроэлементы), а уже в следующем релизе и получить рекомендации по схеме внесения удобрений. Благодаря современному оборудованию теперь можно с максимальной точностью определить состав почвы и выявить потенциальные угрозы для будущего урожая. Применение сервиса позволит увеличить урожайность: результаты анализа помогут фермерам подобрать подходящие для выращиваемых культур удобрения.

На сегодняшний день падение плодородия почв является одной из наиболее остро стоящих проблем в агросекторе. Многие считают, что все дело в количестве применения минеральных удобрений для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако здесь можно выделить несколько факторов.

Во-первых, это переуплотнение почв. Ему подвержено более 80% сельхозугодий по данным Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. В результате теряется 30% урожаев и доходов сельхозпроизводителей.

Во-вторых, колеса гусениц и почвообрабатывающие машины деградируют почву. Многие семена не заделываются на необходимую глубину, земля сильно уплотняется, качество уборочных работ становится хуже.

В-третьих, применение тяжелых тракторов, после которых появляется массивный уплотненный горизонт. В результате почва накапливает мало влаги из атмосферных осадков. Фермеры могут провести процедуру разуплотнения, однако многие недооценивают ее значения.

Для решения этих проблем Россельхозбанк и «ИнноГеоТех»разработали комплекс мероприятий для повышения доступности и эффективности агрохимического анализа почвы, который выявляет микро- и макроэлементы, влияющие на ее плодородность. На платформе «Своё Фермерство» запущен первый прототип сервиса «Землевед», который уже сегодня дает возможность узнать состав почвы. Учитываются как лабораторные исследования, так и географические особенности региона.

Воспользоваться сервисом «Землевед» можно прямо на сайте «Своё Фермерство», оформив заявку на анализ почвы буквально в 2 клика. Там же можно произвести предварительный расчет услуги, выбрав на карте регион для забора почвы. После оформления заявки образец на анализ заберет курьер, а результат заказа будет доставлен на электронную почту.

На первом этапе запуска сервиса возможность сдать почву на анализ появится у фермеров 5 регионов: Татарстан, Башкортастан, республика Марий Эл, а также в Самарской и Волгоградской областях. Совсем скоро будет расширена не только география предоставления услуг, но и появится возможность с помощью сервиса получить рекомендации по внесению удобрений для обеспечения максимизации урожая. Это позволит существенно сэкономить на самих удобрениях за счет их выверенного количества.

«Многие российские фермеры давно решают проблемы, связанные с повышением эффективности агробизнеса, с помощью современных цифровых сервисов платформы Своё Фермерство. «Землевед» станет прекрасным помощником для увеличения урожайности и рационального распределения ресурсов. Мы уверены, что сервис будет пользоваться популярностью за счет доступной стоимости и значительного эффекта от применения результатов лабораторных исследований и сформулированных на их основе рекомендаций», – отметила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема «Свое Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.