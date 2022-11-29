В Ростов-на-Дону выезжает новая бригада якутских врачей

В составе мобильной бригады – врач-психиатр, психолог Туяра Решетникова и три хирурга, двое из которых уже работали непосредственно в зоне СВО: заведующий отделением травматологии Педиатрического центра Национального центра медицины Сергей Васильев, главный врач Оленекской ЦРБ, врач-хирург Назар Аммосов и врач-хирург Анатолий Слепцов. Врачи будут работать под руководством главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алёны Никитиной.

Мобильная бригада врачей из Якутии сменит на посту коллег, которые работали в военных госпиталях под руководством главного врача Якутской городской больницы № 3 Светланы Давыдовой.

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Принято решение продолжить работу якутских врачей, в том числе хирургов, именно в Ростове-на-Дону – в 1602-ом Военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ, который является своего рода сортировочным пунктом. Именно сюда напрямую из зоны СВО направляются военнослужащие, получившие ранения.

«Благодаря решению Главы Якутии Айсена Николаева о командировании нас в военные госпитали, решена главная задача – установлена чёткая маршрутизация работы с ранеными участниками специальной военной операции, мобилизованными из нашей республики. Именно из этого госпиталя в Ростове-на-Дону раненые направляются в различные врачебные учреждения и идет их дальнейшая эвакуация в тыловые военные госпитали», — пояснила Светлана Давыдова.

В зависимости от объёмов и характера необходимой помощи раненных направляют в военные госпитали Москвы (Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко и Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Минобороны России), Санкт-Петербурга (Военно-медицинская академия имени М.С. Кирова в Санкт-Петербурге), а также в тыловые госпитали Иркутска и Владивостока.

Также бойцов могут направить в госпитали Ставропольского края, Саратова, Самары и других центральных российских городов. Маршрутизация каждого бойца на контроле у Минздрава Якутии.

Светлана Давыдова отметила, что раненые военнослужащие полностью проходят лечение и реабилитацию в системе военных госпиталей.

«Оказывается практическая помощь своим коллегам – военным врачам. Наши врачи работали и продолжат работу в хирургическом отделении военного госпиталя Ростова на Дону, продолжат оказывать помощь в проведении плановых и экстренных операций, перевязок», — рассказала Светлана Давыдова.

Также врачи встречались с ранеными бойцами-якутянами.

«Наши земляки очень радовались, увидев, что в Ростов их приехали встретить доктора из родной республики. Эта встреча, думаю, положительно повлияет на эмоциональное состояние пациентов», — уверена главврач ЯГБ № 3.

Светлана Давыдова выразила благодарность заместителю начальника Военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону Алексею Гусеву за оказание помощи и содействие врачам Якутии.

Напомним, задачу организовать работу врачей из Якутии в военном госпитале в Ростове-на-Дону, являющимся самым первым военным медицинским учреждением, расположенным рядом с зоной спецвоенной операции, поставил глава республики Айсен Николаев.

В составе мобильной бригады под руководством главного врача Якутской городской больницы № 3 Светланы Давыдовой работали практикующие доктора – врач-травматолог Анатолий Потапов и врач-клинический психиатр Александр Григорьев.

Бригада врачей работала в рамках деятельности Единого координационного центра Республики Саха (Якутия) в Москве (ЕКЦ), возглавляемого постоянным представителем Якутии при Президенте РФ Андреем Федотовым. До Ростова-на-Дону бригада врачей работала в военных госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга. Во всех госпиталях Постоянным представительством Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ организована работа сотрудников и волонтёров. Они обеспечивают раненых якутян средствами связи, одеждой, домашней едой.